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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket

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İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli golcü Alvaro Morata, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilk antrenman öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı beğendi. Morata'nın bu hareketi Fenerbahçelileri heyecanlandırırken, transfer için yeşil ışık yaktığı şeklinde de yorumlandı. Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol forvetin 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata, sarı-lacivertli taraftaları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

MOURİNHO'NUN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı "Sahada olmak için sabırsızlanıyorum" paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı. Morata'nın bu hareketi, sarı-lacivertlilere transferi konusunda yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran hareket

12 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33'ü ilk 11 olmak üzere 48 maça çıktı. Tecrübeli forvet, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Jose Mourinho Alvaro Morata Sosyal Medya Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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