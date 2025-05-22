Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile olası ayrılığın ardından yeni hoca adayları konuşulmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

EDIN TERZIC İSTANBUL'DA

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan 42 yaşındaki Alman teknik direktör Edin Terzic, İstanbul'da görüntülendi. Genç teknik adamın arkadaşıyla halka açık bir mekanda oturduğu görüntülendi.

FENERBAHÇE İÇİN GELDİ İDDİASI

Görüntülerin sosyal medyaya servis edilmesi sonucu birçok taraftar Terzic'in Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği şeklinde fikir belirtti. Alman ismin İstanbul'da görüntülenmesi Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.

KARİYERİ

Kariyerinde teknik direktör olarak sadece Borussia Dortmund'da görev alan Terzic, uzun yıllar yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuş, ülkemizde Beşiktaş'ta da görev almıştı. Deneyimli antrenör, 30 Haziran 2024 tarihinden bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmadı.