Adı 'Dostluk maçı' olsa da müsabaka nefes kesti! Kartal, dünya devini sahadan sildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında dostluk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'taki karşılaşmanın siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile Vodafone Park'ta karşılaştı. 120. yaşlarını kutlayan iki köklü kulübün karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PERDEYİ GEDSON AÇTI

Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou attı. Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

YEDEKLER SAHADAYDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı. Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Depremden etkilenenlere yardım amacıyla Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle izledi.

TRİBÜNLERİN YARISI DOLDU

Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 25 bin bilet sattığı belirtildi. Tribünlerin yarısı boş kalırken, Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.