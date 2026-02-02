Haberler

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Güncelleme:
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid, Atalanta'ya 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 40 milyon euro bonservis ödeyecek. Lookman, yıllık 6 milyon euro kazanacak.

İsmi ara transfer döneminde uzun süre Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Atalantalı futbolcu Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu.

LOOKMAN, ATLETICO MADRID'DE

La Liga ekibi Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Lookman, İspanyol devine 5 yıllık imza attı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Atletico Madrid, bu transfer için Atalanta'ya 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 40 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, yıllık 6 milyon euro kazanacak.

ATALANTA KARNESİ

Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 137 maçta 55 gol atan deneyimli oyuncu, 27 golün de pasını verdi.

