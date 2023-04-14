Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnifte altın madalya kazandı

Milli cimnastikçimiz Adem Asil, Antalya'da düzenlenen 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnifte Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi.

ANTALYA'da ev sahipliği yaptığımız 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde takım halinde gümüş madalyayla başlayan millilerimizden Adem Asil, bireyselde genel tasnifte Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi.

Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada İzmir'de yetişen sporcularımızdan 24 yaşındaki Mısır asıllı Türk Adem Asil, genel tasnifte 84.965 puanla Avrupa şampiyonu olurken, Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Mısır'dan onay gelmediği için 2 yıl boyunca yarışamayan sporcu, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Üst üste 4 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başaran Adem Asil, 2022 Dünya Şampiyonası'nda halkada şampiyon olarak tarihimizin İbrahim Çolak'tan sonra ikinci dünya şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda 2020'de takım halinde gümüş, 2021'de barfikste, 2022'de genel tasnifte bronz, halkada gümüş madalya alan Adem, 2022 Akdeniz Oyunları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tarihe geçti.