Adem Algül, Asya Central Halter Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Şırnaklı milli sporcu Adem Algül, Özbekistan'da düzenlenen Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda şampiyonluk kazanarak Türkiye rekoru kırdı.

ÖZBEKİSTAN'da düzenlenen Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda yarışan Şırnaklı milli sporcu Adem Algül, koparmada 117 kilo, silkmede 132 kilo ve toplamda 249 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

Özbekistan'ın Ürgenç kentinde 5 Eylül'de başlayan Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda mücadele eden Adem Algül, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla Türkiye rekoru kırdı. Ardından silkmede 132 kiloya ulaşan Algül, toplamda 249 kiloluk derecesiyle turnuvada birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı salondakilere dinletti. Turnuva 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
