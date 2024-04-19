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Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı

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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe başkan adayı olduğunu duyurdu. Aday olmadan önce Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Saran, Görüşmede ona 'maddi manevi çok emek verdin, bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı. Saran, yaptığı konuşmada aday olmadan önce Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

"ALİ KOÇ'TAN ÇOK DAHA İYİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sadettin Saran, "Geçen kasım ayında sayın başkanımızla buluştum. Görüşmede ona dedim ki 'maddi manevi çok emek verdin, bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz' dedim. O da dedi ki 'ben inanıyorum çok iyi yapacağına. Bırakmayı düşünüyorum. Ama 500 imza toplaman gerekiyor' dedi." şelinde konuştu.

İMZA VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

500 imzayı topladığını söyleyen Saran, "Arkadaşlar 500 imzayı 48 saat için topladı. Müthiş bir teveccüh vardı. Dolayısıyla bunun için size teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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