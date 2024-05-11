Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı: Ligde kaldığımız için çok mutluyuz

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek düşme potasından çıktı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor'un Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, "Finali güzel yapmış olduk. Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana'ya hayırlı olsun. Daha iyi günler de göreceğiz. Zor zamanda yanımızda olan bütün camialara teşekkür ediyoruz. Olması gereken de buydu. Başardık ve mutluyuz" diye konuştu. - ADANA