Adanaspor ve Amed Sportif Beraberlikte Uzlaşamadı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama bugün olmadı, gerçekten çok üzgünüm." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şimşek, karşılaşmada oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktardı.

Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra neredeyse tek kale oynadıklarını ancak galip gelemediklerini dile getiren Şimşek, "Bu takım fark yememeye uğraşan bir takımdan gol yememeyi öğrenen bir takıma geldi. Gol atmaya çalışıyoruz. Galip gelmediği zaman, özellikle bu maç için söylüyorum üzülen bir takım haline geldi. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Mücadelemiz sürüyor. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama bugün olmadı, gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım da çok üzgün. İnşallah bundan sonra beraber hak ettiğimiz puan ve puanları alırız. Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Geldiğimden bu yana ilk defa bu kadar güzel bir taraftar topluluğu gördük. Onlar bize inandığını gösterdi. Biz de elimizden geldiği kadar mücadelemizi yaptık. Diakite'nin sakatlığı da ciddi görünüyor. İnşallah çok fazla bir şey yoktur. Yarın tedavisine başlanacak." diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin rakibi iyi analiz ettiklerini ve maçta bunun örneklerini gördüklerini söyledi.

Tek eksiklerinin gol olduğunu vurgulayan Çetin, "Ön bölgede biraz sıkıntımız var. Topu oralara kadar getiriyoruz, 10 kişi bile getirdik. Rakibin ceza sahasında etkisiz kalıyoruz, şutu denemiyoruz. Rakibe 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikaplarımızdan biri oyuncu değişikliği yapamamamız. Elimde çabuk bir oyuncu olsaydı galibiyeti düşünüp o oyuncuyu alacaktım. Rakip fazla adamla üzerimize gelecekti. Yine de 10 kişi kaldıktan sonra alınan bir puan, bir puandır." ifadelerini kullandı.