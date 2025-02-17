Adanaspor'un Hakan Keleş: 'On kişi kalan rakibi yenmemiz gerekiyordu'

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "On kişi kalan bir rakibi yenmemiz gerekiyordu, beceremedik. Bu kayıp puanları artık deplasmanda telafi etmek için çalışacağız." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Keleş, iyi başladıkları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Keleş "İyi başlamamıza ve rakipte 10 kişi kalmasına rağmen gol bulduk fakat sayılmayan bir golümüz vardı. Yediğimiz kötü bir gol. Sonra çevirmek için uğraştık, baskı kurduk. İstatistik olarak şut, kenar orta, ceza sahasına girme istatistiklerimiz yüksek ama bunu sonuçlandıramadık." dedi.

Eksiklerini çalışmaları gerektiğini vurgulayan Keleş, "Golü biraz daha erken bulsaydık çevirme şansımız vardı ama eksiklerimiz var. Onları çok çalışmamız lazım. Tamamladıktan sonra bu kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi etmek için uğraşacağız. Üzüntülüyüz. Ama zaman zaman iyi oyun performansı vardı. 10 kişi kalan bir rakibi yenmemiz gerekiyordu, beceremedik. Bu kayıp puanları artık deplasmanda telafi etmek için çalışacağız." diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçın dengeli başladığını anlatarak "Gördüğümüz kırmızı kart bütün her şey yani planlarımızı bozdu ama oyuncularımın göstermiş olduğu özveri sahaya konmuş oldukları efor performans hepsini tek tek kutluyorum." ifadesini kullandı.

Karşılaşmalarda eksik oynamanın zorluğuna değinen Bölükbaşı, "Biz bir anlamda istediğimizi aldık. Son anlarda beraberlik olması bizi biraz üzdü. Yukarıyı yakalama adına ilerleyen maçlarda inşallah daha iyi oyunlarla puanları toplayarak gideriz." değerlendirmesinde bulundu.