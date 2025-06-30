Adanaspor'un Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın Kulüpten Ayrıldığını Açıkladı

Adanaspor'un Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın Kulüpten Ayrıldığını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor'un altyapı sorumlusu Eyüp Arın, 30 yıllık görev süresinin ardından kulüpten ayrıldığını ve bu ayrılığın maddi sorunlar ve kötü yönetim nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Arın, Adanaspor'a olan bağlılığını vurguladı ve kulüp için yeni bir sayfa açılması gerektiğine inandığını belirtti.

Adanaspor'un altyapı sorumlusu ve 30 yıldır kulüpte birçok görevde bulunan Eyüp Arın kulüpten ayrıldığını açıkladı. Arın, "Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara kendi cebimden para harcayıp götürdüm. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım" dedi.

Adanaspor'da yönetimi elinde bulunduran Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli'ye sattı. Çeşitli sorunlar nedeniyle Adanaspor, TFF 1. Lig'den, 2. Lig'e düştü. Şu anda kulüpte 5-6 futbolcunun kaldığı öğrenilirken, kulübün takım otobüsü dahil birçok eşyaya da haciz geldi. Turuncu-beyazlı ekipte 30 yıldır görev alan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"Yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum"

Kötü yönetim ve maddi sorunlar nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıklayan Arın, "1995 yılında göreve başladığım Adanaspor'dan bugün ayrılıyorum. Bu kolay bir veda değil. Bu forma, bu arma benim için sadece bir görev değil, aidiyet duygusuydu. Çocukluğumda tribünlerinde hayalini kurduğum, yıllar içerisinde altyapısında yetişip formasını giydiğim, altyapısında binlerce evladımızı yetiştirdiğim bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir şerefti. Bu kulübün çok zor zamanlarında da güzel günlerinde de elimden geleni yapmaya çalıştım. Adanaspor eğer devam edecekse, kulübümüzün geleceği adına yeni bir sayfa açılması gerektiğine inanıyorum. Bu bir veda değil, gönül bağına verilen kısa bir ara. Ben bu kulübün her zaman bir parçasıyım. Bu batan gemiyi terk etmek gibi değil, hiçbir zaman batan gemiyi terk eden olmam. Bu benim duruşumdan kaynaklanan bir ayrılık" ifadelerini kullandı.

"Kulüpte planlama yok"

Bayram Akgül'ün kulübü uzun yıllar borçsuz bir şekilde yönettiğine değinen Eyüp Arın, "18 yıldır bu kulübe forma reklamı olmadan, sponsoru olmadan, borçsuz bir şekilde bu kulübü yöneten Bayram Akgül ve ailesine de saygılarımı iletiyorum. Süreç içerisinde çok gecikme olduğunu 10 gün sonra kulübün kampa başlaması gerektiğine inanıyorum. Bizim takımın sezonu açması lazım. Bunların planı olmadığını düşünüyorum. Normal bir planlama böyle yapılması lazım" dedi.

"Altyapıyı kendi cebimden maçlara götürdüm"

2024-2025 sezonunda kötü gidişat sürerken altyapı oyuncularını kendi cebinden para vererek deplasman maçlarına götürdüğünü anlatan Arın, "Benim bulunduğum zamanda Adanaspor'a ve altyapısının onuruna zarar gelecek hiçbir şey yapılmasın diye deplasmanlara götürdüm, maçlarını oynattım. Ben kendi cebimden harcadım. Başkan Ergin Göleli ise 'Pazartesi ödeyeceğim' dedi. Bekliyoruz, ödemezlerse de Adanaspor'a feda olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.