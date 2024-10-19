Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ağır mağlubiyet sonrası konuştu

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "En kısa zamanda Adanaspor içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Taraftardan özür dileyen Kılıç, "Mağlubiyetin belki utanılacak bir durumu yok ama utanç bir tabloyla karşı karşıyayız. Adanaspor bizim için kulüpten çok öte bir yerdir, sevdiğimiz, yetiştiğimiz camiadır. Bensem ben, oyuncuysa oyuncu, bunun bedelini ödemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bulundukları kütü durumdan biran önce kurtulmaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Hesap edilmeyen bir oyun. Hiç direnemeyen bir oyun. Deplasmanlarda hiç gol atmamış bir takımdan kendi evinizde 4 tane yiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunlar utanılacak durumlardır. En kısa zamanda Adanaspor içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır. Bunun bedeli ne olursa olsun. Bizler Adanaspor'a kötülük yapamayız. Hocalar olarak da oyuncular olarak da eğer bu işi düzeltemeyecek bir şeyimiz varsa derhal gereğini de yaparız."

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri oyuncularının Adanaspor karşısında taktiksel disipline çok sadık kaldığını dile getirdi.

"Maç bizim için çok kıymetliydi." ifadesini kullanan Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Deplasmanda ilk üç puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel oldu, harika oldu. Oyuncularım Şanlıurfaspor takımını, formasını, şehrini çok güzel temsil ediyor. Saygıyı da hak ediyorlar. O saygıyı da görüyoruz."