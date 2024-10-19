Üye Girişi
Haberler

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ağır mağlubiyet sonrası konuştu

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ağır mağlubiyet sonrası konuştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, mağlubiyeti kabul ettiklerini ve takımın kötü durumdan kurtulacağına inandıklarını belirtti. Kılıç, oyuncular ve teknik ekip olarak gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "En kısa zamanda Adanaspor içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Taraftardan özür dileyen Kılıç, "Mağlubiyetin belki utanılacak bir durumu yok ama utanç bir tabloyla karşı karşıyayız. Adanaspor bizim için kulüpten çok öte bir yerdir, sevdiğimiz, yetiştiğimiz camiadır. Bensem ben, oyuncuysa oyuncu, bunun bedelini ödemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bulundukları kütü durumdan biran önce kurtulmaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Hesap edilmeyen bir oyun. Hiç direnemeyen bir oyun. Deplasmanlarda hiç gol atmamış bir takımdan kendi evinizde 4 tane yiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunlar utanılacak durumlardır. En kısa zamanda Adanaspor içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır. Bunun bedeli ne olursa olsun. Bizler Adanaspor'a kötülük yapamayız. Hocalar olarak da oyuncular olarak da eğer bu işi düzeltemeyecek bir şeyimiz varsa derhal gereğini de yaparız."

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri oyuncularının Adanaspor karşısında taktiksel disipline çok sadık kaldığını dile getirdi.

"Maç bizim için çok kıymetliydi." ifadesini kullanan Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Deplasmanda ilk üç puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel oldu, harika oldu. Oyuncularım Şanlıurfaspor takımını, formasını, şehrini çok güzel temsil ediyor. Saygıyı da hak ediyorlar. O saygıyı da görüyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor

Şanlıurfaspor Kemal Kılıç Adanaspor Trendyol 3-sayfa Futbol Spor

İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti

İsrail Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı

 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

'AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti' iddiası
İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.