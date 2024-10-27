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Adanaspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Yolları Ayırdı

Adanaspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Yolları Ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan takım, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligde galibiyet elde edemedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.

Ligde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve galibiyetle tanışamadı. Yeni yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüpten resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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