Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı İstifa Etti

Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor A.Ş. camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım." - ADANA