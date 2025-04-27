Adanaspor, Gençlerbirliği'ne 5-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olarak büyük bir yenilgi aldı. Maçta Amilton, Popa ve Leao Gaucho'nun golleri öne çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Nalepa'nın pasında topla buluşan Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada ceza sahası içinde kaleci Nurullah ile karşı karşıya kalan Popa'nın vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
49. dakikada Amilton pasında Samed'in şutunda top kaleci Nurullah'tan döndü. Dönen meşin yuvarlağı Popa ağlarla buluşturdu. 0-2
50. dakikada ceza sahasına giren Etoba keleci Nurullah'ı geçmek isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada beyaz noktanın başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Nurullah gole izin vermedi.
59. dakikada Metahan Mimaroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Amilton'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-3
89. dakikada Nalepa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Leao Gaucho kafa vuruşunda kaleci Nurullah'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-4
90+2. dakikada ceza sahasına giren Leao Gaucho'nun şutunda top filelere gitti. 0-5
Hakemler: Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Okan Taşköprü
Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir, Yasin Midiliç (Metehan Altunbaş dk. 71), Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Candeias, Orkan Çınar, Andrei Virgil
Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Saffet Vehbi Urhan, Doğukan Emeksiz, Burhan Tuzun, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Ercan Ünal
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek (Fıratcan Üzüm dk. 71), Matej Hanousek, Oghenekaro Etebo (Oğuzhan Berber dk.82), Amilton Silva (Jorge Fernandes dk. 65), Adem Eren Kabak (Samed Onur dk.46), Michal Nalepa, Metahan Mimaroğlu, Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 65)
Yedekler: Orkun Özdemir, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Ensar Kemaloğlu,
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Amilton Silva (dk. 30 ve 59), Daniel Popa (dk. 49), Leo Gaucho (dk. 89 ve 90+2) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Nurullah Aslan (Adanaspor), Michal Nalepa (Gençlerbirliği) - ADANA