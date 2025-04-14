Adanaspor, Erzurumspor'a 3-0 Yenildi: Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı, yetmedi. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını söyledi.

Geldiklerin günden beri takımı toparlamaya çalıştıklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"İyi bir seri yakalamıştık ama Bandırmaspor maçından sonra sıkıntılar ve problemler büyüdü. Bir türlü problemleri aşamadık. Oyuncuların moral motivasyonu da iyi olmadığından dolayı bu maçta da sıkıntılar yaşadık. Sorunlar gitgide büyüdü. Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı, yetmedi. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise kendileri adına çok kritik bir viraj olduğunu belirtti.

Duran toplarda en çok gol atan takımlar arasında yer aldıklarını ifade eden Randa, "Önümüzdeki iki takım puan kaybı yaşamıştı. İlk üçü yakalayabilmek ve aşağıdaki takımlardan kopabilmek adına çok önemli bir müsabakaydı. Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Ön alanda daha etkin olabilirdik. Ama kazandığımız için mutluyuz. Galibiyetimizi Hakan hocaya ve taraftarımıza armağan ediyorum." diye konuştu.