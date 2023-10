Adanaspor, Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hasan Hüseyin Tetik, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (???????Dk. 81 Hüseyin Öztürk), Mehmet Feyzi Yıldırım, Evren Korkmaz (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Batuhan Yılmaz, Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 81 Devran Şenyurt), Oberlin (Dk. 72 Metehan Altunbaş), Hakkı Türker, Champness (Dk. 72 Muhammet Enes Gök), Fernandes

Bitexen Giresunspor : Erhan Anapa, Talha Ülvan (Dk. 42 Ali Emirhan Akçay), Faruk Can Genç, Kadir Seven, Şahin Dik (Dk. 86 Mehmet Keskin), Furkan Kütük, Erol Can Akdağ (Dk. 88 Ahmet Lütfü Kara), Kuwas (Dk. 46 Metin Caner Akbayrak), Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 65 Emre Nizam), Mert Han Kurt

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan), 28 ve 35 Fernandes, Dk. 55 Hakkı Türker ( Adanaspor ), Dk. 53 Şahin Dik, Dk. 90+1 Faruk Can Genç (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor )

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 90+6 Metehan Altunbaş ( Adanaspor ), Dk. 90+6 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor )

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 4-2 yendi.