Üye Girişi
Haberler

Adanaspor Başkanı: 'Bu Takım Play-Off Oynayacak'

Adanaspor Başkanı: 'Bu Takım Play-Off Oynayacak'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Kulübü Başkanı Asil Bostancı, takımın bu sezon Play-Off oynaması gerektiğini belirtti. Taraftarları başarıya inanması konusunda teşvik eden Bostancı, transfer sürecinin zorluğuna rağmen takımın büyük başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

TFF 1'nci Lig ekiplerinden olan Adanaspor'da Kulüp Başkanı Asil Bostancı, "Bu takım küme düşmemeye oynamayacak, Play Off oynayacak" dedi.

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, transfer sürecinin yorucu geçtiğini dile getirdi. Takıma olan inancını da vurgulayan Bostancı, Adanaspor'un bu sezon Play-Off oynamasını beklediğini söyledi. Takıma inandığını ve umutlu olduğunu vurgulayan Bostancı, "Bu takım küme düşmemeye değil, Play-Off oynayacak. Taraftarın buna inanması lazım. Ben inanıyorum, taraftarın da inanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu daha da net görülecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

'KANININ SON DAMLASINA KADAR SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAK'

Takımın kadrosunu tamamladıklarını, son transferin vize işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bostancı, Adanaspor'un büyük başarılara imza atacağına inancının yüksek olduğunu vurguladı. Bostancı, "Savaşan bir takım dedim ve kanının son damlasına kadar savaşan bir takım olacak. Ben çok ümitliyim, onlar da inansınlar bu takım çok başarılı olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Asil Bostancı Adanaspor Politika Futbol Spor

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });