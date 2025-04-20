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Adanaspor Antrenörü Ercan Ünal: 'Amacımız Trendyol 1. Lig'e Dönmek'

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Adanaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Antrenör Ercan Ünal, gelecek sezon için plan yaptıklarını belirterek Trendyol 1. Lig'e çıkma hedefinde olduklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Adanaspor'un antrenörü Ercan Ünal, "Önümüzdeki sene tekrar planlarımızı yapıp, Trendyol 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Ercan Ünal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Ünal, "Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Bu sezonu böyle bitirdiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki sene tekrar planlarımızı yapıp, Trendyol 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise erken yedikleri gol sonrası moral olarak düştüklerini belirtti.

Uçkun, "Sahadan 4-0 mağlup ayrıldık, kalan 3 maçta elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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