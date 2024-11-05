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Adanalı Öğrencilerden Geri Dönüşümle Canlı Langırt Oyunu

Adanalı Öğrencilerden Geri Dönüşümle Canlı Langırt Oyunu
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Adana'da Halit Dağlı İlköğretim Okulu'nda, Afrikalı çocuklardan esinlenerek geri dönüşüm malzemeleriyle kurulan canlı langırt pisti, öğrencilerin spor ve eğlence etkinliklerine katılımını artırdı. Okul müdürü, bu yaratıcı projenin Türkiye'de ilk olduğunu vurguladı.

İnternette Afrika'da eğlenen çocukların videosundan esinlenerek okul bahçesine geri dönüşüm malzemelerinden canlı langırt kuran Adanalı öğrenciler ilginç görüntüler oluşturdu.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri, okulda sosyal ve spor etkinliklerine daha yoğun katılım sağlanması için ilçede ilke imza attı. Öğretmenler sosyal medyada Afrikalı çocuklardan esinlenerek yaptıkları çalışma ile okuldaki atık malzemelerden canlı langırt pisti kurdu.

9 kişilik takımdan oluşan ve öğrencilerin direklerden ellerini bırakmadan topu kovaladıkları canlı langırtta öğrencilerin neşeli ve heyecanlı anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Atık malzemelerden bu sahayı hazırladık. Oyun sayesinde çocuklar spor yapıyor. Türkiye'de ilk olan bir çalışma yaptık. Keyifli bir oyun oldu, obezite ile mücadele adına farklılık olsun istedik. Öğrencilerimiz 10'ar dakikalık 9'ar kişilik gruplarla bu keyifli oyunu oynaya biliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Kerem Özkan ise, "Oyunu çok eğlenceli bulduk. Çok eğlenceli. Burada centilmenliğin ve oyunun güzel olduğu bir ortam" diye konuştu.

Öğrencilerden Mürsel Nil de çok eğlendiklerini ifade ederek, çocuklar için çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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