Ablası deprem bölgesindeydi! Fatih Terim, Türkiye'yi yasa boğan felaketi İtalyanlara anlattı

Fatih Terim, memleketi Adana'da hissedilen depremler hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Kendisinin iyi olduğunu belirten Terim, "Neyse ki ablam da iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi. Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Türkiye henüz yaralarını saramadan, iki yeni deprem daha yaşadı. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde depremler çevre illerde de hissedildi. Adanalı olan deneyimli teknik direktör Fatih Terim ise yaşananları İtalyan basını Corriere dello Sport'a anlattı.

"ABLAM DA İYİ"

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Terim ayrıca, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

"TÜM İNSANLAR ADINA ÜZLÜYORUM"

Deneyimli hoca, depremden etkilenen herkes için üzüldüğünü belirtirken, "Maalesef hayat böyle, Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum." şeklinde konuştu.