Adana Tenis Kulübü, 'Marka Şehir Adana' Hedefiyle Teniste Merkez Olmak İstiyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, son 5 yıldır uyguladıkları 'İtalyan Modeli' ile tenisteki başarıyı artırdıklarını, 'Marka şehir Adana' hedefiyle Adana'yı teniste '1' numara yapmak, teniste Avrupa ile Asya arasındaki merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Adana Tenis İl Temsilcisi Abdullah Taş ile birlikte yaptığı basın toplantısında kurulduğu 1969 yılından bu yana Türk tenisine milli tenisçiler yetiştiren kulübün misyonunu, başarılarını vurguladı, geleceğe dönük vizyon çizdi.

Önceki gün yaşamını yitiren TSYD Adana eski Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer'i anarak konuşmasına başlayan Başkan Keskin, lisanslı sporcu sayıları, başarılar, Türk tenisine hizmet yolunda son 8 yılda yapılan yatırımları ve yapmayı planladıkları projeleri dile getirdi.

12, 14,16 ve 18 yaşta bir yılda 5 tenisçiyi milli takıma veren Türkiye'deki tek kulüp olduklarını, İtalyan modeli sonrası 14 oyuncuyu milli takıma verdiklerini hatırlatan Keskin, Çukurova Üniversitesi ile birlikte yapmayı planladıkları proje çerçevesinde üniversite öğrencilerine istihdam müjdesi verdi.

"Öğrenciler staj yaparken para kazanmalarını sağlayacağız"

Rektörlük ile yapacakları görüşmede, üniversite bünyesinde atıl durumda bulunan tenis kortlarını Adana'ya kazandırmak, bununla birlikte ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini geleceğin eğitimli antrenörleri olarak Türk tenisine kazandırmak ve onlara istihdam sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Keskin, "Çukurova Üniversitesi'nde 5-6 yıldır kullanılmayan kortları aktif hale getirmek, orada altyapıdan itibaren sporcular yetiştirirken, tüm Adana'nın da kullanımına açmak istiyoruz. Yine üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan öğrencilerden, 3'üncü sınıftan itibaren branş olarak tenis antrenörlüğünü seçtiklerinde onları kortlarımızda iş imkanı verip, en az asgari ücretle çalışmalarına, staj yaparken kazanmalarına imkan sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz tenis derslerini alırken, kortlarda da uygulamanın içerisinde olacak ve mezun olduklarında hem alaylı, hem mektepli vasıflı tenis antrenörü olarak sisteme dahil olacaklar" dedi.

"Marka şehir Adana"

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun, Avrupa ile Asya arasında köprü konumdaki Türkiye'yi önemsediğine dikkat çeken ATDSK Başkanı Keskin, 'Marka Şehir Adana' hedefiyle tenis sporu aracılığıyla Adana'ya hizmet etmek istediklerini söyledi. Bu çerçevede 28 dönümlük arazide tenis ve padel tenis yatırımı yapmak için proje hazırladıklarını açıklayan Keskin, "Biz ATDSK olarak ay yıldızlı bayrağımıza hizmet için çok büyük yatırımlar yaptık. Bunu büyütmek ve marka şehir Adana'yı National Traning Center (NTC-Ulusal Kamp Merkezi) yapmak istiyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun kriterlerini yerine getirip, yılda 10 ay tenis oynama iklimine sahip Adana'ya NTC'yi kazandırmak istiyoruz. Bu merkezle birlikte Adana sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ile Asya arasında tenisin merkezi olacak. Bu tesislerde düzenleyeceğimiz 75 bin, 150 bin, 250 bin dolarlık uluslararası turnuvalarla dünya sıralamasında ilk 100'lerde yer alan tenisçileri Adana'da misafir edeceğiz. Milli takım oyuncularımız bu merkezde antrenmanlarını yapacaklar, geleceğin şampiyon raketlerini bu tesisimizde yetiştirmeye devam edeceğiz. Adana'yı sadece Türkiye'nin değil, bölgemizdeki ülkeler bazında tenis merkezi yapma hayalimiz var. Bu hayalimizi, bu büyük projemizi bakanlığımız, federasyonumuz, Adana'mızın birbirinden kıymetli yöneticilerinin de desteğiyle birlikte gerçek olacak" diye konuştu.

"Entegre tesis sayısı artacak"

Adana Tenis İl Temsilcisi Abdullah Taş ise ATDSK'nın İtalya partnerliği ile teniste sistemin yerleştiğine şahit olduğunu belirterek, "Bizim mevki ve makamımız ne olursa olsun ortak paydamız Adana ve Türk tenisi. Bu doğrultuda Türkiye'nin 1 numaralı kulübü ATDSK ile birlikte Türk tenisine hizmet için çalışıyoruz. Bu amaç ve hedef doğrultusunda biz lobi oluşturur, güçlü bir şekilde Ankara'da işleri takip edersek önemli adımlar atar, önemli kazanımlar elde edebiliriz. Çukurova Üniversitesi'nde atıl tesisleri de çalışır hale getirdiğimizde ve burada yeni sporcular yetiştiğinde Türkiye'ye daha fazla fayda sağlanacaktır. Entegre tesis sayısını yükselttiğimizde, sistemli çalışmayla, kurumsal yapıyla teniste kazanımlarımız artacaktır" dedi. - ADANA