Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Atletizm Milli Takımını Yalnız Bırakmadı

Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alan Atletizm Milli takımını yalnız bırakmayarak ekibe katıldı. Akay, elde edilen başarılardan dolayı büyük bir sevinç ve gurur yaşadı.

Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alan Atletizm Milli takımını yalnız bırakmayarak ekibe katıldı. Akay, elde edilen başarılardan dolayı büyük bir sevinç ve gurur yaşadı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılarak yarışmaları yakından takip etti. Atletizm Milli Takımında yer alan sporcuların elde ettiği başarılar ile gururlandıklarını belirten Başkan Akay, "Türkiye olarak şampiyonaya damga vuran ülkeler arasında yer alıyoruz. İlk madalyamızı 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesi ile Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ilk madalya kazandırdı. Adanalı sporcumuz Erdem Tilki de sırıkla atlamada 4.80 ile başladığı mücadeleyi 5.30'u ilk hakkında geçerek Türkiye rekorunu kırıp Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi olarak atletizm sporunun daha yaygın hale gelmesi adına desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Akay, "Adana'mızdan nice şampiyonların yetişmesine katkı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA