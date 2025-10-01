Adana Nova Basketbol Teknik Heyeti, Meme Kanseri Farkındalığı için Pembe Ceket Giyiyor

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol'un teknik heyeti, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla iç saha maçlarında pembe ceket giyiyor.

Başantrenör Ender Ünlü öncülüğündeki 5 kişilik teknik heyet, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"na özel çalışma yaptı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen antrenörler, ligin ilk haftasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 64-58 yendikleri maçta parkeye pembe ceket giyerek çıktı.

Sezon boyunca iç saha karşılaşmalarında uygulamayı sürdürmeyi planlayan heyet, hem sporculara hem de taraftarlara anlamlı mesaj vermeyi hedefliyor.

"Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz"

Başantrenör Ender Ünlü, AA muhabirine, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Basketboldaki temsili pembe top etkinliğine destek vermek istediklerini belirten Ünlü, "Sezon boyunca iç saha maçlarımızda pembe renk ceket giymeye karar verdik. Bu sayede bu önemli mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına katkı sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Ünlü, projenin ilgi çektiğini ifade ederek, "Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz. Kadınlarımızın kontrollerini zamanında ve düzenli şekilde yaptırarak, erken teşhisle bu tür sağlık sorunlarını yaşamadan hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini temenni ediyoruz. Erkekler olarak kadınlarımızın yanındayız, destekçisiyiz ve her konuda arkalarındayız." dedi.

"Oyuncular olarak mutlu olduk"

Oyunculardan İlknur Yıldızhan Çetin, teknik ekibin davranışının takım içinde takdir topladığını söyledi.

Antrenörlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İlknur, "Teknik ekibimiz çok anlamlı biz davranışta bulundu. Oyuncular olarak böyle bir farkındalık çalışmasına imza attıkları için çok mutlu olduk. Umarım bu tür farkındalıkların artmasına herkes katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Betül Ulutaş ise uygulamanın taraftarlar üzerinde de güçlü etki oluşturduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir davranış. Biz de oldukça memnunuz. Bu hastalık özellikle kadınlarda çok sık görülüyor, bu nedenle farkında olmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Adana Nova Basketbol taraftarı Tuba Uğurses ise teknik heyetin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Takımla gurur duyduğunu anlatan Uğurses, "Maçta gözümüz onların üzerindeydi. Pembe ceket giydiler ve herkesin dikkatini bu konuya çekmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.