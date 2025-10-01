Haberler

Adana Nova Basketbol Teknik Heyeti, Meme Kanseri Farkındalığı için Pembe Ceket Giyiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol'un teknik heyeti, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında iç saha maçlarında pembe ceket giyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Başantrenör Ender Ünlü, bu davranışın toplumsal bilinci artırmayı amaçladığını belirtti.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol'un teknik heyeti, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla iç saha maçlarında pembe ceket giyiyor.

Başantrenör Ender Ünlü öncülüğündeki 5 kişilik teknik heyet, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"na özel çalışma yaptı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen antrenörler, ligin ilk haftasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 64-58 yendikleri maçta parkeye pembe ceket giyerek çıktı.

Sezon boyunca iç saha karşılaşmalarında uygulamayı sürdürmeyi planlayan heyet, hem sporculara hem de taraftarlara anlamlı mesaj vermeyi hedefliyor.

"Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz"

Başantrenör Ender Ünlü, AA muhabirine, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Basketboldaki temsili pembe top etkinliğine destek vermek istediklerini belirten Ünlü, "Sezon boyunca iç saha maçlarımızda pembe renk ceket giymeye karar verdik. Bu sayede bu önemli mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına katkı sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Ünlü, projenin ilgi çektiğini ifade ederek, "Bu farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını diliyoruz. Kadınlarımızın kontrollerini zamanında ve düzenli şekilde yaptırarak, erken teşhisle bu tür sağlık sorunlarını yaşamadan hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini temenni ediyoruz. Erkekler olarak kadınlarımızın yanındayız, destekçisiyiz ve her konuda arkalarındayız." dedi.

"Oyuncular olarak mutlu olduk"

Oyunculardan İlknur Yıldızhan Çetin, teknik ekibin davranışının takım içinde takdir topladığını söyledi.

Antrenörlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İlknur, "Teknik ekibimiz çok anlamlı biz davranışta bulundu. Oyuncular olarak böyle bir farkındalık çalışmasına imza attıkları için çok mutlu olduk. Umarım bu tür farkındalıkların artmasına herkes katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Betül Ulutaş ise uygulamanın taraftarlar üzerinde de güçlü etki oluşturduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir davranış. Biz de oldukça memnunuz. Bu hastalık özellikle kadınlarda çok sık görülüyor, bu nedenle farkında olmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Adana Nova Basketbol taraftarı Tuba Uğurses ise teknik heyetin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Takımla gurur duyduğunu anlatan Uğurses, "Maçta gözümüz onların üzerindeydi. Pembe ceket giydiler ve herkesin dikkatini bu konuya çekmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.