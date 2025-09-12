Adana Nova Basketbol Kulübü, Kayseri'de Kamp Yapıyor

ADANA Nova Basketbol Spor Kulübü, Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, kamp yapıyor. Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, "Burası Türk futbolu için çok büyük bir imkan. Emin olun diğer taraflardan daha da iyi. Çoğu kulüpler de buraları tercih ediyor. Kayseri bu konuda çok iyi ve tercih edilecek yerlerden birisi de burası bence" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak profesyonel kulüp ve sporcuları ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede yeni sezon hazırlıklarına yönelik kamp için Erciyes'i tercih eden Adana Nova Basketbol Spor Kulübü kampını doğa ile iç içe, verimli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor. Hazırlık kampı ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne dair açıklamalarda bulunan Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, "Kayseri bu konuda bildiğimiz bir yerdi. Geçmiş dönemlerde futbol takımlarımızla da buraya gelmiştik. Birçok futbol takımı geldi, onları biliyorum. Hem Türk futboluna hem Türk basketboluna daha doğrusu spor camiasına böyle bir yer kazandırdığı için teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Burası Türk futbolu için çok büyük bir imkan. Emin olun diğer taraflardan daha da iyi. Çoğu kulüpler de buraları tercih ediyor. Kayseri bu konuda çok iyi ve tercih edilecek yerlerden birisi de burası bence. Biz buraya 8-9 günlük bir kamp programı düzenlemiştik. Oyuncularımızdan ve buradan memnun kaldığımız için bir 9 gün daha uzattık. Burada biz memnun kalıyorsak soran herkese de memnuniyetle bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞANTRENÖR ÜNLÜ: KAMP SÜREMİZİ BİR HAFTA UZATTIK

Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başantrenörü Ender Ünlü ise, kampta altıncı günü tamamladıklarını dile getirerek, "Kamp gayet güzel gidiyor. Hem konaklama imkanları hem tesisler çok üst seviyede. Hepsi iç içe olduğu için birbirlerine geçişler çok kolay oluyor. 20 kişilik bir kadroyla burada bulunuyoruz. Kamp süremizi de bir hafta uzattık. Çünkü hoşumuza gitti ve çok verimli geçiyor. Bütün oyuncularımızın performansı yapılan ölçümler neticesinde çok üst seviyelere geldi. Böyle bir tesisi bu şehre kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

CAMİLLE HOBBY: YÜKSEK İRTİFADA OLMAMIZIN SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Kampta bir haftanın çok güzel geçtiğini söyleyen Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Sporcusu Camille Hobby, "Birbirimizle kaynaşmamız açısından da spor tesisi açısından da burası çok güzeldi. Tesisimiz çok güzel, otelimiz çok güzel. Burada kendimizi geliştirebiliyoruz, birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden şu an mutluyuz. Bu yüksek irtifada olmamızın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ciğerlerimizin açılmasına da yardımcı oluyor açıkçası, bizim için çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

KAPTAN ULUTAŞ: ÇOK VERİMLİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Takım Kaptanı Betül Ulutaş, antrenmanların yoğun ve güzel geçtiğini belirterek, "Hem kondisyon açısından hem de saha içi çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kaldığımız yer ve tesis olarak çok güzel bir yerdeyiz. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kamp için bir sporcu için çok güzel bir yer" dedi.