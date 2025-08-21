Adana Nova Basketbol, Ender Ünlü ile Anlaştı

Adana Nova Basketbol, Ender Ünlü ile Anlaştı
Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol, Kayserili başarılı antrenör Ender Ünlü ile anlaşarak yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başladı.

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol, Kayserili antrenör Ender Ünlü ile anlaştı.

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli basketbol antrenörlerinden Ender Ünlü, Türkiye 1. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol ile anlaştı. Geçtiğimiz yıllarda Mersin ekibi ÇBK Mersin takımında gösterdiği üstün başarıyla dikkatleri üzerine çeken Ender Ünlü, yeni sezonda hedefine şampiyonluk olarak belirleyen Adana Nova basketbol takımının baş antrenörü olarak göreve başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
