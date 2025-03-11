Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

Türk futbolunun köklü kulüplerine ev sahipliği yapan Adana, kabus gibi bir sezon yaşıyor. Süper Lig'de Adana Demirspor ve 1. Lig'de Adanaspor ile temsil edilen şehrin her iki takımı da küme düşme hattında

SON SIRAYA DEMİR ATTI

Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına atılan ve üst sıraları zorlayan Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile 1. Lig'de yer alan ezeli rakibi Adanaspor, son sıralara demir attı.

Aldığı yıldızlar ve elde ettiği sonuçlarla son yıllara damga vuran Adana Demirspor, bu sezon ise aldığı puan silme cezaları ve ekonomik nedenlerle düşmenin eşiğinde. FIFA'nın transfer yasağı ve puan silme cezaları verdiği Adana Demirspor, -2 puanda yer alıyor. Lacivert-mavili ekip, bir yenilgi daha alması durumunda küme düşecek.

DÜŞME HATTINDALAR

Adana'nın köklü kulüplerinden Adanaspor ise 1. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor. 20 takımlı ligin 19. sırasında yer alan turuncu-beyazlı ekip, küme hattının 7 puan gerisinde yer alıyor.

Bir diğer Adana temsilcisi gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Adanaspor, en son 2006 2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Turuncu-beyazlı ekibin ligdeki en büyük başarısı 1980-1981 sezonundaki ikincilik olmuştu.