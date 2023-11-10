- Adana'nın doğal güzellikleri bu koşuda dünyaya tanıtılacak

ADANA - Adana'da bu sene ilki düzenlenecek 'Varda Ultra Trail'de 8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcunun yarışacak.

Uluslararası Varda Ultra Trail Koşusu 11 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. 3 ayrı parkurda İngiltere, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Türkiye de içlerinde olmak üzere 8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcunun yarışacağı Varda Ultra Trail, Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek.

Varda Ultra Trail'in basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz göreve geldiğimizden bu yana Adana'ya 'Spor Şehri' adını koyduk. Adana aslında bir turizm, tarih, sanat, lezzet ve sıcak insanların kentiydi. Buna ilave olarak spor kenti adını koyduk. Yakın zamanda artık Adana tam anlamıyla 'Spor şehri' adını taşıyacak. Bu koşu çok harika olacak. Kapıkaya Kanyonu olağanüstü güzelliklere sahip. Buranın güzelliğini tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

70 sporcunun katılacağı 67 kilometrelik Ultra Trail Koşusu 07: 30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde, 250 sporcunun katılacağı 27 kilometrelik Train Trail Koşusu 10: 30'da Belemedik Tabiat Parkı'nda, 430 sporcunun katılacağı 14 kilometrelik Bridge Trail Koşusu 10: 30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde start alacak.

Tüm parkurları tarihi 1900'lü yıllara dayanan Varda Köprüsü'nde son bulacak organizasyonda Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık, güvenlik ve organizasyon ekibi ile birlikte yaklaşık 400 kişi sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışı bitirmeleri için saha içerisinde çalışacak.