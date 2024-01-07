Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Kenyalı ve Bahreynli sporcular birinci oldu

Adana'da bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda da Bahreynli Ruth Jebet birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında "Koşa koşa yarınlara" sloganıyla organize edilen maratona, farklı ülkelerden 1115 sporcu katıldı.

Yarışın Fuzuli Caddesi'ndeki başlangıç işaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Atletler, 21 kilometrelik güzergahta koştuktan sonra Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışmanın erkekler klasmanında Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech 1 saat 1 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Kadınlarda da Bahreynli Ruth Jebet, 1 saat 11 dakika 55 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Halk koşusuna katılanlar davul zurnayla karşılandı

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk ve çocuk koşuları da yapıldı.

Halk koşusunda tarihi Taş Köprü'den geçen katılımcılar için davul ve zurna çalındı. Müzik eşliğinde bir süre oynayan sporcular, sonrasında yarışa devam etti.

Organizasyona katılan bazı vatandaşlar, taşıdıkları Filistin bayrağı ve giydikleri kıyafetlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Koşuların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödül ve madalya verildi.

Yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

1. James Kipkogei Kipkoech (Kenya) - 1.01.53

2. Laban Kipkemboi (Kenya) 1.04.51

3. Ersin Tekal - 1.04.53

Kadınlar

1. Ruth Jebet (Bahreyn) - 1.11.55

2. Derya Kunur - 1.13.31

3. Sabah Es-Seqally (Fas) - 1.16.38