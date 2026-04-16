AOSB Futbol Turnuvası'nda üçüncü hafta

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda üçüncü hafta karşılaşmaları, artan rekabet ve yüksek tempolu mücadelelerle tamamlandı. Sanayi kuruluşlarının oluşturduğu takımlar, üretimdeki disiplin ve kararlılıklarını bu kez sahaya yansıtarak izleyenlere futbol şöleni sundu.

Turnuvanın üçüncü haftasında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken skorlar ve çekişmeli mücadeleler ön plana çıktı.

Tribünlerde aile coşkusu, miniklerde bayram havası

Turnuva yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, tribünlerdeki yoğun katılım ve coşku ile de dikkat çekti. Sanayi çalışanlarının aileleri karşılaşmaları yakından takip ederken, tezahüratlarla takımlarına güçlü destek verdi. Özellikle çocuklar için hazırlanan alanlarda minikler keyifli vakit geçirirken, sahadaki mücadeleye neşe kattı. Ailelerin aktif katılımı, turnuvayı bir spor organizasyonunun ötesine taşıyarak sosyal bir buluşma noktasına dönüştürdü.

Her geçen hafta tempoyu artıran turnuvada, takımlar finale bir adım daha yaklaşırken sahadaki mücadele de üst seviyeye taşınıyor. Strateji, takım uyumu ve fiziksel dayanıklılığın ön plana çıktığı karşılaşmalar, turnuvanın kalitesini ortaya koyuyor. - ADANA

