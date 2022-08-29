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Adana haberi... Balotelli'nin Adana'dan ayrıldığı öne sürüldü

Spor Haberleri

Adana haberi... Balotelli'nin Adana'dan ayrıldığı öne sürüldü

Gelen Adana haberlerine göre Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin özel bir uçakla Adana'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin özel bir uçakla Adana'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana'dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli'nin, Adana Havalimanı'ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor'un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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