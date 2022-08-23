Adana haber... Adana Demirspor maçının ardından

Adana habere göre Jorge Jesus: Buraya geldiğim andan itibaren karşılaştığımız en iyi takımdı"Onyekuru'nun karşısına kimi koyarsanız koyun o süratini kullanacaktı""Ben Sporting'in hocasıyken Onyekuru'yu istemiştik ama alamamıştık""Elinizde çok fazla kaliteli oyuncu olması her zaman avantajdır""3-0'dan...

Jorge Jesus : Buraya geldiğim andan itibaren karşılaştığımız en iyi takımdı

"Onyekuru'nun karşısına kimi koyarsanız koyun o süratini kullanacaktı"

Vincenzo Montella: İlk yarıda bazı olaylar yaşandı, bunlar bizi etkiledi

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısına katıldı.

VINCENZO MONTELLA: İLK YARIDA BAZI OLAYLAR YAŞANDI, BUNLAR BİZİ ETKİLEDİ

İtalyan teknik adam son olarak duygusal anlamda kendilerini kontrol etmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu konuda da geliştirmemiz gereken yönler var. Bazı anlarda bunları yaşarken güçlük çektik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü kora kor oynadık, kendimizi hiçbir şekilde geri çekmedik" diyerek sözlerini noktaladı.