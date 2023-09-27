Sahanın yıldızıydı! Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maçın ilk yarısında gol atan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve yerine Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.
Erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk eden Adana Demirspor'da ilk yarıda bir çarpışma yaşayan Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
YUSUF ERDOĞAN OYUNDA
Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor