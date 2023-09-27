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Sahanın yıldızıydı! Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maçın ilk yarısında gol atan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve yerine Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.