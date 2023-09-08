Adana Demirsporlu Futbolcu Emre Akbaba, Boru Kebap Yedi

Adana Demirspor'un ünlü futbolcusu Emre Akbaba, kentin meşhur kebapçısında boru kebap ve diğer çeşitleri denedi. Kebapçı, Adana Demirsporlu futbolcuların haftalık olarak buraya gelip kebap yediğini belirtti.

Adana Demirspor'un ünlü futbolcusu Emre Akbaba, kente özgü boru kebap yedi.

Adana Demirspor'un ünlü futbolcusu Emre Akbaba, geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın'ın kebapçısına gitti.

Aydın'ın kendi tarifi olan boru kebabın ve diğer kebap çeşitlerini tadan Akbaba, daha sonra tatlıları denedi. Kebapçı Yaşar Aydın, Adana Demirsporlu birçok futbolcunun her hafta gelip boru kebap yediğini söyledi.

Aydın, "Adana Demirsporlu futbolcular kebabı çok seviyor. Dünyaca ünlü futbolcular da gelip boru kebap yiyor ve enerji alıyorlar" dedi. - ADANA