Adana Demirspor ve Hatayspor 3-3 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'un gollerini Salih Kavrazlı ve Yusuf Buğra Demirkıran atarken, Hatayspor'da Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam ve Yiğit Ali Buz fileleri havalandırdı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Görkem kullandığı kornerde ön direkte Abdulkadir'in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada ceza alanın önünde topu alan Salih'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

54. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Salih'in ortasında arka direkte Yusuf Buğra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

68. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasında kaleci Eren Fidan'ın uzaklaştırmak istediği topu Görkem kafayla ağlara yolladı. 2-2

85. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Salih'in şutunda top filelere gitti. 3-2

90+2. dakikada Oğuzhan'ın ortasında ceza sahasında Yiğit Ali'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı

Adana Demirspor: Eren Fidan, Kadir Karayiğit, Yusuf Buğra Demirkıran, Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Kürşat Türkeş Küçük (Doğukan Dübüş dk. 90), Sefa Gülay, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 77), Salih Kavrazlı

Yedekler: Murat Eser, Aslan Atay, Demir Yavuz, Arda Birinci, Aykut Sarıkaya, Kayra Saygan, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Barış Uzel dk. 83), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka, Ali Yıldız (Mustafa Said Aydın dk. 57), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan (Melih Şen dk. 46), Deniz Aksoy

Yedekler: Yakup Tuna, Emir Dadük, Cemil Berk Aksu, Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman, Arda Topal

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller: Salih Kavrazlı (dk. 27 ve 85), Yusuf Buğra Demirkıran (dk. 54) (Adana Demirspor), Abdulkadir Parmak (dk. 24), Görkem Sağlam (dk. 68), Yiğit Ali Buz (dk. 90+2) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Osman Kaynak (dk. 69) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor), Görkem Sağlam, Deniz Aksoy (Hatayspor) - ADANA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
