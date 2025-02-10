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Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

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Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında hakem kararlarını protesto eden Adana Demirspor, sahadan çekildi. Bu durum, taraftarlar ve spor camiası arasında büyük yankı uyandırdı. O anlarda tribünde olan küçük bir taraftar, ağlayarak babasına "Beni Fenerbahçe maçına götür" dedi. Babası ise çocuğun üzülmesine karşılık "Ağlama sen" diyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı.

Adana Demir spor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynadığı deplasman maçının ilk yarısında hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi.

"BABA BENİ FENERBAHÇE MAÇINA GÖTÜR"

Bu karar, taraftarlar ve spor camiası arasında geniş yankı uyandırdı. Adana Demirspor taraftarları tepki gösterdi fakat içlerinde bir çocuk ağlayarak "Baba beni Fener maçına götür lütfen" dedi.

Babası, "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca, çocuk "Gidiyorlar" cevabını verdi. Babası, çocuğun üzülmesine karşılık "Adana Demirspor çekildi diye mi ağlıyorsun? Onlar algı yapıyor, ağlama sen," diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Harika ya, fener macina götür diyor. Bir bilse orada daha salya sümük aglayacigini, gitmek istmezdi herhalde

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerin 2 golü ofsayt yayıncı kuruluş bunu ekrana bile vermedi ligin dibine çakılmış Fenerli Murat'da onları kurtarma derdinde

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