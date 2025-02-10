Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Adana Demir spor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynadığı deplasman maçının ilk yarısında hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi.

"BABA BENİ FENERBAHÇE MAÇINA GÖTÜR"

Bu karar, taraftarlar ve spor camiası arasında geniş yankı uyandırdı. Adana Demirspor taraftarları tepki gösterdi fakat içlerinde bir çocuk ağlayarak "Baba beni Fener maçına götür lütfen" dedi.

Babası, "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca, çocuk "Gidiyorlar" cevabını verdi. Babası, çocuğun üzülmesine karşılık "Adana Demirspor çekildi diye mi ağlıyorsun? Onlar algı yapıyor, ağlama sen," diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.