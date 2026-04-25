Adana Demirspor-Ümraniyespor maçının ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel: "Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, centilmence mücadele ettiler" - Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz: "Keçiörengücü müsabakasında da güzel bir maç çıkarıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, sergiledikleri performanstan memnun olduğunu belirtti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, oyuna iyi başladıklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir maç çıkardığını aktaran Yücel, "İkinci yarıda kırmızı kart görmemiz nedeniyle on kişi kaldık. On kişi kalınca biraz bocaladık ve uzatma dakikalarında da yediğimiz iki gol, bizi maalesef bugün de puansız bir konuma getirdi. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, centilmence mücadele ettiler. Oynanan oyundan memnunum. İç sahadaki son maçımızdı. Bu vesileyle taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise maçta sezon içerisinde forma şansı bulamayan oyunculara şans verdiğini dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sezon başından bu yana süre almamalarına ya da az süre almalarına rağmen oyun düzenine sadık kalıp doksan dakika boyunca giren çıkan herkes oyun düzenimizin içinde mücadele etti. Sonuçta da galip geldiler. Onlar adına ve ekibimiz adına hepimiz gayet mutlu olduk. Keçiörengücü müsabakasında da güzel bir maç çıkarıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz. Adana Demirspor'daki oyuncuları da tebrik ediyorum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdiler. İnşallah onlar da önümüzdeki sene bu sıkıntılı süreçten kurtulup tekrar Adana'yı hak ettiği yere taşır."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Üstgeçitte afiş asarken yola düşen işçi otomobilin altında can verdi

Azrail bir anlık dalgınlığı affetmedi! Afiş asarken canından oldu
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
İş insanı kardeşlerin kavgasında olan çalışana oldu

İş insanı kardeşlerin kavgasında bambaşka birinin kanı aktı
Üstgeçitte afiş asarken yola düşen işçi otomobilin altında can verdi

Azrail bir anlık dalgınlığı affetmedi! Afiş asarken canından oldu
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı

Artan fiyatlar sonrası kritik adım: İki üründe vergi sıfırlandı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı