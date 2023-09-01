Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Son dakikalarda Belhanda ile golü bulsaydık, iş bitmişti. İyi bir takıma karşı oynadık. Olmadı, önümüze bakacağız. Evimize geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Lige odaklanacağız" diye konuştu.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Genk'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana ekibi, normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde kapattığı maçta rakibine penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu. Gruplara kalmayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Sancak, "Gayet keyif veren bir maçtı. Son dakikalarda Belhanda ile golü bulsaydık, iş bitmişti. Penaltılarda da çok şanssızdı. Futbolda bunlar var. İyi bir takıma karşı oynadık. Maşallahları var. Karşımızda enerjisi yüksek, güçlü ve teknik bir takım vardı. Belçika'da bu kadar iyi değillerdi. Olmadı, önümüze bakacağız. Pazar günü Hatayspor maçımız var. Oyuncularım da çok üzgün. Evimize geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIMA LAZIM OLAN BİR OYUNCU"

Penaltı atışını kaçıran Belhanda'nın, elinden geleni yaptığını ifade eden Sancak, "İlk 25 dakikada 3-4 farkla öne geçebileceğimiz bir maçtı. Atamayınca, olmuyor. Belhanda, her takıma lazım olan bir oyuncu. Ronaldo da Messi de gol kaçırıyor. Belhanda, penaltı atışında kaleciyi ters köşeye de yatırdı ancak direğe çarptı" şeklinde konuştu.

"HATAYSPOR, KARDEŞ TAKIMIMIZ"

Süper Lig'de oynayacakları Hatayspor maçıyla ilgili konuşan Sancak, "Hatayspor, bizim kardeş takımımız. Büyük bir felaketten çıktılar. Dostane bir maç olacağını biliyorum. Hatayspor sahaya çıktığında, taraftarlarımız onları alkışlayacaktır. Bundan emin olun. Maç, Mersin'de oynanacak. Burada onlara da bir çağrım olsun. Gelin, aramızdaki buzları artık eritelim" açıklamasında bulundu.