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Adana Demirspor, Trabzonspor ile Karşılaşıyor

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve yeni stadyumda oynanacak. Adana Demirspor, ligde son sırada yer alırken, Trabzonspor 9. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

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Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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