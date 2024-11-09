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Adana Demirspor Teknik Direktörü Serkan Damla'dan Açıklamalar

Adana Demirspor Teknik Direktörü Serkan Damla'dan Açıklamalar
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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Serkan Damla, Eyüpspor maçı sonrası oyuncularının gelişmeye devam edeceğini ve takımın başarı hedeflerini vurguladı.

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Serkan Damla, 1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçı sonrası, "Oyuncu kardeşlerim oyununu geliştirip, sonuçlandırmada da daha çok çalışacak. İnşallah takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Serkan Damla, ilk 15 dakikada rakibe boyun eğdiklerini ancak sonrasında oyunu domine edip, topa sahip olduklarını anlatarak şunları söyledi:

"Pozisyon vermeden, üreten bir takıma dönüştük. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Genç oyuncularımız var. Tabii ki gün geçtikçe hem takım hem de bireysel anlamda üzerine koyuyorlar. Sonuçta futbolda gol atamadığınızda mağlup oluyorsunuz. Sahadaki inanç, azim ve mücadelemiz gayet iyiydi. Ligin boyu kısalıyor, bunun farkındayız. Galibiyeti olmayan tek takım konumundayız. İnancımızdan asla bir şey kaybetmedik. Oyuncu kardeşlerim oyununu geliştirip, sonuçlandırmada da daha çok çalışacak. İnşallah takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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