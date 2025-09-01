Adana Demirspor Teknik Direktörü Palaz, Amed Maçındaki Skorun Yıpratıcı Olduğunu Açıkladı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor. Bu kolay bir şey değil" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, "Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor. Bunun hem mental hem de fiziksel yıpranmaları olacaktır. Bu kolay bir şey değil. Oyuncularıma maçtan sonra bu duyguyu unutmamaları gerektiğini anlattım. Çünkü bu kolay toparlanacak bir süreç olmayabilir onlar için, çok gençler. Bizlerin hayat ve futbol tecrübeleri daha fazla ama onlar henüz 17-18 yaşlarında genç kardeşlerimiz" diye konuştu.

"O benim için kırılma anı"

Sözlerine şöyle devam eden Palaz, "Yine bir ama diyeceğim. Skor 1-1'ken atağa çıkarken hakem arkadaşımız faul verdi, top da gitti gol oldu. Enteresan bir karardı benim için, görüntü var ve insanlar izledi. Tabii ki skor ortada olduğu için oraya mı takıldınız diye düşünebilirsiniz, ben oraya takılmak zorundayım. O benim için kırılma anı. Sonrasında pozisyonlarımız var, onların da var tabii ki. Bizler atamadık, onlar atan taraf oldu. Sahaya ilk defa çıkan, profesyonel futbol oynayan Ahmet Bolat kardeşimiz adına çok mutlu oldum, bir gol attı. Kendisi Hatay depreminde büyük acılar yaşayan bir kardeşimiz. Bu anlamda devam etseydi skor onun için inanılmaz bir gece olacaktı, belki de ikinci golünü de atacaktı ama bazıları müsaade etmedi diyeceğim" diye konuştu. - ADANA