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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu

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Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonu açıklamasında takımın performansını ve taraftarın desteğini vurguladı.

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, "Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 30 dakika oyun başa baş gitti. Sonra değişiklik yaptık ve oyun kontrolünü ele aldık. Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları üst seviye ve takıma katkıları büyüktü. Biz de sahada elimizden geleni yaptık. Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum. Kalan oyuncularımızla rekabet ortamını sağlayıp gelişimi sağlayacağız. Daha üst seviyeye çıkacağız. Yakaladığımız seriyi devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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