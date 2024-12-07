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Adana Demirspor Teknik Direktörü Dalcı: "İyi organize olan bizdik, ama gol dengemizi bozdu"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Dalcı:
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Trendyol Süper Lig maçında Göztepe'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 35. dakikada gelen golün takımlarını etkilediğini belirten Dalcı, oyunun istatistiklerini kendilerinden yana bulduğunu ancak bitiricilikte Göztepe'nin daha başarılı olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, "İyi organize olan bizdik ama 35'te gelen gol biraz dengemizi dağıttı." dedi.

Dalcı, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'nin zayıf yönlerini bildiklerini ve ona göre çalıştıklarını kaydetti.

Müsabakanın 35. dakikasına kadar istedikleri gibi oynadıklarını kaydeden Dalcı, "Başa baş hatta iyi organize olan bizdik ama 35'te gelen gol biraz dengemizi dağıttı. İkinci gol maalesef bireysel bir hata, genç bir kardeşimiz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Futbol için çok özel ve çok değerli bir kardeşimiz. Hata yaparak bu tecrübeleri kazanacak. Biz de buna destek olacağız." dedi.

Dalcı, 2-0 geride başladıkları ikinci yarıda daha pozitif işler yapmak adına takımı biraz daha öne taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oyunun aşağı yukarı istatistikleri bizden yanaydı ama bitiricilik anlamında Göztepe'nin daha becerikli olması böyle bir skoru maalesef karşımıza çıkardı. Oyuncularımın 90 dakika boyunca sahada göstermiş oldukları karakter, mücadele gerçekten içeride de kendilerine bunu söyledim, hepsini yürekten kutluyorum. Keşke bu mücadelenin bu sahada göstermiş oldukları performans karşılığında puan ya da puanlar alabilseydik, maalesef alamadık. Dolayısıyla bu maç bitti, asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar var olan şansımızı en güçlü şekilde devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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