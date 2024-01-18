Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu. Yapılan görüşmeler neticesinde Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. - ADANA