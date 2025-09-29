Adana Demirspor, Sarıyer'e 3-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Sarıyer'e 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Sarıyer'in gollerini Malaly Dembele ve Adrien Regattin (2) kaydetti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada orta sahada savunmaya yaptığı baskında Ahmet topu kaptı. Hızla ceza sahasına yönelen Ahmet, kaleye şutunu çekti. Top az farkla dışarı çıktı.
6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Regattin yerden pasını attı. Topla buluşan Dembele, şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
40. dakikada sol kanattan ilerleyen Gökdeniz ceza sahasına ortayı açtı. Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
46. dakikada Djilobodji'nin ceza sahasına attığı uzun pasında penaltı noktasında Dembele vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
53.dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Ömer ceza sahasına ortaladı. Metehan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe doğru açıldı. Regattin yaptığı vuruşuyla fileleri sarstı. 0-2
81.dakikada Berkay'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Regattin topu ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Ergin Gözütok, Rüştü Muhammed Orcan
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan (Osman Kaynak dk.68), Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol, Aykut Sarıkaya (Kayra Saygan dk. 68), Gökdeniz Tunç (Kürşat Türkeş Küçük dk. 86), Mert Menemencioğlu, Ahmet Bolat (Arda Birinci dk. 86), Salih Kavrazlı
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Eren Fidan, Enes Demirtaş, Barış Timur, Halil Eray Aktaş, Muhammed Ergen
Teknik Direktör: Koray Palaz
Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Papis Mison Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Emre Yeşilyurt dk. 70), Axel Urie (Muhammed Mert dk. 64), Julien Anziani (Berkay Aydoğmuş dk. 46), Adrien Daniel Karoly Regattin, Ömer Bayram (Moustapha Camara dk. 84), Malaly Dembele (Anıl Koç dk. 84)
Yedekler: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Baran Engül
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Malaly Dembele (dk.46), Adrien Regattin (dk.53 ve 81) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Yücel Gürol, Ahmet Bolat, Kadir Karayiğit (Adana Demirspor) - ADANA