Adana Demirspor maçının ardından

Konyaspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın anahtar noktalarının hakemlerin kararlarıyla belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

Montella, hakem kararlarına ilişkin soruya ise "Futbolcularım, hakemin bazı pozisyonlarda onları korumadığını hissetti. Henry Onyekuru'nun bir pozisyon var. Kırmızı kartlık bir pozisyondu ama herhangi bir şekilde kart da gelmedi. Konyaspor'un golünden önce futbolcumuz kendini yere atmadı. Atmayınca da faulü vermedi ve pozisyondan sonra gol oldu. Akintola'nın kırmızı kartı da aslında tartışılabilir. Çünkü iki futbolcunun arasında gelen giden bir top ve bir mücadele var. İstem dışı bir hareket oluyor. Penaltı pozisyonuna da baktım. Kalecinin topa dokunduğunu gördüm. Topa dokunmadan önce de bizim futbolcumuzu deviriyor" cevabını verdi.