Adana Demirspor maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eryaman Stadı zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı gerekçesiyle 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanması gereken MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maçının Olimpiyat Stadı'na alındığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu denetçileri tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple fikstür gereği 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanması gereken MKE Ankaragücü - Yukatel Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakası, Federasyonumuz tarafından Olimpiyat Stadı'na alınmıştır" ifadelerine yer verildi.