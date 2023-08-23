Adana Demirspor, KRC Genk ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert, yarınki maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Kluivert, genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, kendi futbollarını ortaya koyacaklarını söyledi.

Patrick Kluivert: Kendi futbolumuzu ortaya koyacağız

Can ÇELİK - Anıl ATAR / GEN-BELÇİKA,(DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turuilk maçında yarın Belçika'nın KRC Genk takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert düzenlediği basın toplantısında, "Çok genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hırvatistan ekibi NK Osijek'i eleyen Adana Demirspor, yarın Play-Off ilk maçında Belçika ekibi KRC Genk ile karşılaşacak. Mavi lacivertli ekip bugün sabah saatlerinde Belçika'ya geldi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve savunma oyuncusu Andreaw Gravillon, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takım olarak tamamen hedefe odaklandıklarını kaydeden Kluivert, 'Çok genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyacağız. Rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımızı deplasmanda yapacağız. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Dikkatli olmamız gereken bir maça çıkacağız' ifadelerini kullandı.

"YARINKİ MAÇA KONSANTREYİZ"

TFF tarafından Süper Lig'deki maçlarının ertelenmesine dair soruyu da yanıtlayan Kluivert, "Şu an için sadece yarınki maça konsantre olmak istiyorum. Bununla ilgili gerekeni geçen hafta söylemiştim. Bütün konsantrasyonumuz yarın ki maç için? diye konuştu.

Kluivert son olarak sakat oyuncularının da iyileştiğini ve yarınki maça hazır olduklarını söyledi.

GRAVİLLON: İYİ BİR SONUÇ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Andreaw Gravillon, "İyi bir sonuç almak için çabalayacağız. Geri döndüğümüzde orada rakibimizi ağırlayacağız. Takıma alıştım. İlk hafta geldiğimde hemen adapte oldum. Tanıdığım futbolcular da vardı. Diğer takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Hemen adapte olmamı sağladılar" şeklinde konuştu.

Mavi-lacivertli ekip, basın toplantılarının ardından KRC Genk Stadı'nda yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.