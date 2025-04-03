Adana Demirspor, Kayserispor Maçına Hazır
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor