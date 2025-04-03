Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi zehir zemberek çıkış
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek

Adana Demirspor, Kayserispor Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki takım, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.