Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürüyor. Takım 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana ekibi, yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışma yapıldı.
Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor